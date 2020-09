Auto dei vip: Ferrari LaFerrari di Pierre-Emerick Aubameyang

Di Rosario Scelsi domenica 13 settembre 2020

Fra le auto da sogno custodite in garage dal calciatore Pierre-Emerick Aubameyang c'è anche una Ferrari LaFerrari che, come altre supercar della sua raccolta, è stata personalizzata in modo stravagante, ma con interventi più soft di quelli mediamente applicati sui gioielli a quattro ruote a lui intestati.

L'attaccante dell'Arsenal e della nazionale gabonese (delle quali è capitano), ama le vetture sportive e di lusso, talvolta esibite insieme nel giardino della sua dimora.

In alcuni casi la loro livrea è eccentrica, ma questi sono i suoi gusti...ed è lui che ha sborsato i soldi per comprarle, anche se le opere d'arte (comprese quelle automobilistiche) sono in parte patrimonio di tutti.

Diverse Ferrari e Lamborghini sono entrate nella galassia automobilistica di Pierre-Emerick Aubameyang. Il famoso calciatore possiede anche una regina del "cavallino rampante": LaFerrari, in veste argentata, che con la luce naturale produce degli effetti arcobaleno, frutto della particolare pellicola usata per il wrapping.

Questa creatura di Maranello è un autentico gioiello dell'arte automobilistica e regala performance d'eccellenza, con la spinta di 963 cavalli accompagnati da un meraviglioso sound, capace di stimolare le corde emotive di Pierre-Emerick Aubameyang. A voi le immagini. Buona visione!