F1 2020, al Mugello pole di Hamilton. Quinto Leclerc

Di Redazione Motori sabato 12 settembre 2020

Ancora una pole per il campione inglese, che domani sarà l'uomo da battere. Dietro di lui Bottas e Verstappen. La Ferrari di Vettel invece partirà dalla 14esima posizione

Cambia il circuito ma non gli equilibri. Anche al Mugello, dove per la prima volta mette piede una monoposto della F1, Lewis Hamilton si è aggiudicato la Pole con la sua Mercedes, girando in 1:15.144. Subito dietro si è piazzato il compagno di squadra Bottas, seguito a sua volta dalle Red Bull di Verstappen e Albon.

Quinto posto, invece, per la Ferrari di Leclerc, bravo a mettere a segno un ottimo giro nel finale. Non ha passato invece le Q2 Sebastian Vettel, che domani sarà costretto a partire dalla quattordicesima posizione.



F1 2020, Mugello: i primi cinque in griglia

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:15.144

2 Valtteri BOTTAS Mercedes 1:15.203

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:15.509

4 Alexander ALBON Red Bull Racing 1:15.954

5 Charles LECLERC Ferrari 1:16.270