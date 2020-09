Renault Twingo Electric: in Italia da 22.450 euro

Di Junio Gulinelli venerdì 11 settembre 2020

La settima full electric della gamma Renault sbarca sul mercato italiano





Poche case automobilistiche contano già 7 veicoli full elecric nella propria gamma. Renault amplia la sua flotta a zero emissioni con l’arrivo, in Italia, della nuova Twingo Electric, sorella minore della Zoe. I prezzi partono da 22.450 euro (IVA inclusa), a cui andrebbero sottratti gli incentivi statali previsti con l'Ecobonus.

La Twingo Electric riprende il design della Nuova Twingo convenzionale, con piccoli dettagli che ne accentuano l’identità elettrica.

Il powertrain della Renault Twingo Electric

A spingerla ci pensa il motore elettrico R80 da 60 kW e il cambio automatico con la funzione B Mode a 3 livelli di frenata rigenerativa. Grazie alla sua batteria da 22 kWh, la Twingo Electric garantisce fino a 190 km in ciclo misto e 270 km in ciclo urbano. Con il caricatore Caméléon AC da 22 kW di serie ricarica fino a 80 km di autonomia in soli 30 minuti, e la ricarica completa si effettua in un’ora e mezza.

Renault Twingo Electric: gli allestimenti

Twingo Electric è disponibile con batteria di proprietà a partire da 22.450 euro, escluso Ecobonus, nella versione Zen. Questa versione è dotata anche di climatizzatore automatico e del sistema multimediale EASY LINK con display da 7” e radio DAB, compatibile con Android Auto™ ed AppleCarPlay™.

La versione Intens aggiunge diversi elementi: stripping specifici, griglia calandra anteriore con inserti blu, cerchi in lega da 15”, fari fendinebbia. Non mancano il Lane Departure Warning, il Parking camera e il sistema di navigazione connessa con la possibilità di verificare la disponibilità delle colonnine di ricarica in tempo reale e di programmare un itinerario che tenga conto delle soste per la ricarica con l’EV Route Planner.

Renault Twingo Electric Vibes Limited Edition

La serie limitata, denominata Vibes Limited Edition, si basa sull’allestimento Intens e si riconosce per la tinta inedita: Orange Valencia. Si arricchisce di una calandra con inserti bianchi ed è dotata di cerchi in lega da 16” diamantati bianchi con copridadi di color arancione.

Oltre alle possibili scelte cromatiche, la carrozzeria è impreziosita da decorazioni specifiche – che evocano l’idea di vibrazioni – composte da linee bianche e grigie oppure arancioni e grigie, in funzione della tinta prescelta. Sono proposte due versioni di stripping: la versione cosiddetta “light”, che evidenzia la linea che corre lungo la carrozzeria, e la versione “full” che si estende fino al tetto. Sulle porte posteriori, il monogramma Vibes orna le modanature di protezione laterali come la fibbia di una cintura.

Nell’abitacolo, il disegno Vibes dalle strisce colorate viene ripreso non solo sulla plancia, ma anche sui sedili con selleria mista tessuto/pelle TEP. Il tutto è completato dalle esclusive soglie porta, dai tappetini e dalla base della leva del cambio color arancione anodizzato.