GP del Mugello F1 2020: gli orari della gara toscana

Di Rosario Scelsi venerdì 11 settembre 2020

Domenica andrà in scena, al Mugello, la seconda gara consecutiva in suolo italico per la F1, dopo l'appuntamento di Monza dello scorso fine settimana

Oggi entra nel vivo il weekend del GP del Mugello F1, battezzato Toscana Ferrari 1000. Il circuito della Scarperia, che appartiene alla casa del "cavallino rampante", si prepara ad accogliere il nono appuntamento della stagione agonistica 2020, stravolta nelle sue alchimie dal Covid-19.

L'autodromo italiano, dove i protagonisti del Circus misureranno la loro forza in questi giorni, si snoda su una planimetria di 5.245 metri, con 15 curve su diversi piani altimetrici, che ne fanno una cornice espressiva difficile ed entusiasmante per i piloti.

Il tracciato toscano è stato scelto dalla FIA per assicurare un certo numero di gare nell'arco della stagione. Mai, prima di oggi, un GP di F1 si era disputato in questo impianto, che offre standard di sicurezza e sostenibilità all'avanguardia. Si prospetta una bella sfida, con molti occhi puntati sulla Ferrari, per capire se a Maranello sapranno riprendere quota nella pista di casa.

Il richiamo cromatico scelto per l'occasione, con la nuova e inedita livrea in onore della 125 F1, prima "rossa" a gareggiare in F1, è un omaggio alla storia che merita di essere celebrato in modo dignitoso, ma le monoposto del "cavallino rampante" sono al momento molto lontane dallo stato di forma che si aspetterebbe. Vedremo cosa succederà.

La cifra numerica presente nella sigla del GP della Toscana Ferrari 1000 sta a ricordare le mille gare disputate dai bolidi di Maranello in F1. Un cammino lungo e glorioso, che ha scritto pagine memorabili nell'antologia dell'automobilismo. Oggi, però, la "rossa" annaspa, e il lungo rettilineo del Mugello potrebbe far emergere i limiti della SF1000 nella velocità sul dritto. In attesa che l'evento sportivo prenda forma, sui 59 giri previsti, vi diamo la lista degli orari per seguire il weekend di gara al Mugello.

Orari TV del GP Mugello F1

Venerdì 11 settembre

Prove libere 1: 11.00-12.30 (diretta su Sky SportF1 HD)

Prove libere 2: 15.00-16.30 (diretta su Sky SportF1 HD)

Sabato 12 settembre

Prove libere 3: 12.00-13.00 (diretta su Sky SportF1 HD)

Qualifiche: 15.00-16.00 (diretta su Sky SportF1 HD e TV8)

Domenica 13 settembre

Gara: ore 15.10 (diretta su Sky SportF1 HD e TV8)