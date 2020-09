Lucid Air: svelata l'anti tesla Model S

Di Junio Gulinelli giovedì 10 settembre 2020

Oltre 800 km di autonomia, prestazioni da supercar e tecnologia avanzata





Lo sviluppo, da zero, di un’auto nuova è sempre un processo lungo e tortuoso. E quando si tratta del primo modello, in questo caso di una start-up specializzata in auto elettriche, la strada verso la produzione può essere, facilmente, ancora più lunga. Nel Caso specifico della Lucid Air sono passati 4 anni dalla presentazione del prototipo, ma oggi finalmente debutta il modello definitivo che arriverà nei prossimi mesi sui mercati candidandosi ad anti-Tesla Model S.

Il design è cambiato poco rispetto a quello del prototipo iniziale, mantenendo la sua forma da berlina di grandi dimensioni con tocchi minimalisti, superfici pulite, gruppi ottici sottili e un’ampia distanza tra gli assi che assicura spazio e comfort all’interno dell’abitacolo.

La nuova Lucid Air punta tutto sulla tecnologia, come ben dimostra l’enorme schermo da 34 pollici che riunisce in un solo pannello il quadro strumenti e la console centrale. Il tetto panoramico, unito al parabrezza garantisce una grande illuminazione all’interno e i passeggeri dei sedili posteriori possono reclinare fino a 55° gli schienali.

Una caratteristica importante della nuova Lucid Air è la proposta meccanica che si articola su quattro diverse alternative possibili e che arriveranno sul mercato gradualmente.

La Lucid Air nell versione entry level sarà l’ultima ad arrivare sui mercati, entro il 2022, ed è anche la versione con meno informazioni attualmente a disposizione. Solo sappiamo che il prezzo partirà da circa 80.000 dollari (68.000 euro).

La Lucid Air Touring si posizionerà uno scalino più in alto della versione base. Avrà 620 CV a disposizione e sarà in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi, con una velocità massima dichiarata di 250 km&h. Sarà in grado di garantire un’autonomia di 650 km e costerà circa 95.000 dollari (80.000 euro). Questa variante arriverà nel 2021.

Un passo più in alto nella gamma ci sarà la Lucid Air Grand Tpuring. Per lei 800 CV di potenza, 0-100 km/h in 3 secondi netti e 270 km/h di velocità massima. Il tutto con un autonomia di 830 km. Lievita anche il prezzo, 139.000 dollari (117.000 euro) e arriverà nel second semestre del 2021.

La Lucid Air Dream Edition rappresenterà il top della gamma con i suoi 1.080 CV. Le prestazioni dichiarate sono da supercar: raggiunge infatti i 100 km/h da ferma in 2,5 secondi e raggiunge i 270 km/h con un’autonomia compresa tra i 750 e gli 810 km, a seconda dei cerchi da 21 o 19 pollici.

Tutte le versioni condividono il sistema di ricarica rapida che permette di rifornire le batterie per garantire 420 km di autonomia in solo 20 minuti.