Citroen Ami: decorazioni inedite su 20 quartieri di Parigi

Di Rosario Scelsi martedì 8 settembre 2020

Carsharing colorato a Parigi, con l'irriverente Citroen Ami vestita in abito artistico

Lo stile sbarazzino della Citroen Ami trova una naturale estensione nei 20 esemplari di quest'creatura elettrica decorati in modo vistoso per illustrare altrettanti quartieri di Parigi. Gli esemplari così trattati fanno parte di una flotta di 100 veicoli destinati con Free2Move al carsharing nella Ville Lumière.

L'operazione, battezzata "Ami ❤️ Paris", nasce dalla collaborazione con l'agenzia Traction e coniuga la personalità forte e colorata della vettura del "double chevron" con la magia di Parigi e dei suoi più iconici quartieri, regalando note di creatività alla mobilità urbana della capitale francese.

Un modo per scoprire la Citroen Ami in maniera originale, tuffandosi nelle atmosfere uniche dei vari Pigalle, Montmartre, Belleville, Saint-Germain des Prés, le Marais e compagnia bella. Il design di questi 20 veicoli è stato immaginato grazie ai racconti e agli aneddoti dei loro abitanti. Chi può raccontare Parigi meglio di coloro che ci vivono da anni?

Il lancio di "Ami ❤️ Paris", ormai alle porte, sarà accompagnato da una campagna social media geolocalizzata al 100% a Parigi, composta da mini-film digitali che raccontano le storie dei parigini che hanno partecipato allo sviluppo dei design. Una bella iniziativa, per un prodotto pensato per la mobilità green in ambito urbano.

Citroën Ami è un veicolo irriverente e fuori dagli schemi, in linea con la tradizione del marchio del "double chevron", mai sceso a patti con le banali convenzioni. Questo mezzo ultra-compatto offre libertà di spostamento a due persone in città. Il modello pone la tecnologia digitale al centro di una nuova esperienza di mobilità, più economica e tranquilla.

Ami è un oggetto anticonformista: 2 posti, 100% elettrico, confortevole e protettivo, compatto e agile, personalizzabile. Un carattere unico che sovverte i codici tradizionali. Si guida senza patente (in Italia è accessibile a partire dai 14 anni con la patente AM), propone offerte "à la carte" vantaggiose e adatte alle esigenze a breve o a lungo termine di ognuno, da un minuto a un anno o più, con soluzioni che vanno dal carsharing al noleggio.

Le sue dimensioni ultracompatte lo rendono perfetto per la città: Citroën Ami misura 2.41 m di lunghezza, 1.39 m di larghezza, 1.52 m di altezza. Facile intuire la sua agilità nel quotidiano e la grande facilità di parcheggio. Quest'opera a quattro ruote è una soluzione ecologica: rispettosa dell'ambiente, accede ai centri urbani con zero emissioni e zero rumore.

Ideale per percorrere numerosi tragitti in città nella stessa giornata, Citroën Ami beneficia di un'autonomia fino 70 chilometri. Una distanza quotidiana ampiamente superiore a quella media dei tragitti urbani e periurbani. La batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh, situata sotto al pianale, si ricarica completamente in 3 ore con una presa comune da 220 V.