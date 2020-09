F1 2020: a Monza vince Gasly, out le Ferrari e Hamilton 7°

Gara rocambolesca a Monza, con interruzioni e colpi di scena. Hamilton resta comunque saldamente al comando

Se lo aggiudica Gasly il rocambolesco GP di Monza del mondiale di Formula 1 2020. Al termine di una gara caratterizzata da diverse interruzioni, con la Safety Car che ha percorso un bel po' di km a intervalli più o meno regolari, il pilota dell'Alpha Tauri si è piazzato al primo posto, precedendo sul traguardo Carlos Sainz e Lance Stroll.

Solo un settimo posto per il leader del mondiale, Lewis Hamilton, che tra uno stop e un altro ha dovuto anche scontare una penalità (per essere entrato in pitlane al momento sbagliato). Giornata da dimenticare invece per le Ferrari, con Leclerc e Vettel fuori dai giochi.



Ordine d'arrivo

1 Pierre GASLY AlphaTauri 36:39.174

2 Carlos SAINZ McLaren +0.415s

3 Lance STROLL Racing Point +3.358s

4 Lando NORRIS McLaren +6.000s

5 Valtteri BOTTAS Mercedes +7.108s

6 Daniel RICCIARDO Renault +8.391s

7 Lewis HAMILTON Mercedes +17.245s

8 Esteban OCON Renault +18.691s

9 Daniil KVYAT AlphaTauri +22.208s

10 Sergio PEREZ Racing Point +23.224s



Classifica piloti Formula 1 2020

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 157

2 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 110

3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 107

4 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 48

5 Charles Leclerc MON FERRARI 45