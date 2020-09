Audi RS6 Avant: la versione speciale RS Tribute Edition in serie limitata

Di Dario Montrone sabato 5 settembre 2020

Prodotta in soli 25 esemplari, la nuova Audi RS6 Avant RS Tribute Edition sarà destinata esclusivamente al mercato statunitense

Per celebrare il debutto oltreoceano della nuova Audi RS6 Avant, la versione statunitense della sportiva station wagon di grandi dimensioni sarà disponibile nella speciale declinazione RS Tribute Edition, prodotta in soli 25 esemplari e venduta al prezzo unitario di 136.800 dollari (pari a circa 116.000 euro). A livello stilistico rappresenta l'omaggio alla storica Audi 80 Avant RS2, primo modello della divisione Rennsport. Infatti, è riconoscibile per la carrozzeria di colore Nogaro Blue ad effetto perlato.

Inoltre, la nuova Audi RS6 Avant RS Tribute Edition prevede anche i cerchi in lega a cinque razze a V trapezoidali da 22 pollici di diametro, le pinze dei freni di colore rosso e i terminali di scarico specifici. L'abitacolo, invece, è caratterizzato dagli interni in pelle Valcona Sport firmati Audi exclusive, con gli inserti in carbonio e le cuciture a contrasto di colore Blu Denim. Confermato il motore a benzina 4.0 V8 biturbo da 600 CV di potenza e 800 Nm di coppia massima, capace di far accelerare la vettura da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi.

I dettagli della RS Tribute Edition

La dotazione di serie della nuova Audi RS6 Avant RS Tribute Edition comprende il pacchetto Driver Assistance Package con i dispositivi Audi Adaptive Cruise Assist e Audi Side Assist, nonché il pacchetto Audi executive completo di sedili posteriori riscaldabili, Head-Up Display, chiusura elettrica ammortizzata delle porte e l'impianto audio Bang&Olufsen 3D Advanced Sound System.