Toyota Yaris GR, iniziata la produzione: in Italia a fine anno a 39.900 euro

Di Francesco Irace venerdì 4 settembre 2020

Sarà disponibile in un solo allestimento chiamato Circuit. Pesa 1.280 kg e monta un 3 cilindri turbo 1.6 da 261 CV

È ufficialmente partita a fine agosto la produzione in serie della nuova GR Yaris in Giappone, presso lo stabilimento Motomachi di Toyota City, in Giappone. L'impianto, completamente nuovo, è stato costruito per soddisfare le esigenze specifiche nella realizzazione della GR Yaris.



Fabbrica GR

Il ritorno della Toyota nella produzione di auto sportive in Giappone ha effettivamente creato l'opportunità per gli ingegneri di produzione di riprogettare i processi di assemblaggio specificamente per la GR Yaris. Inoltre, Toyota Gazoo Racing ha realizzato la "fabbrica GR", una struttura dedicata alla produzione di auto sportive GR.

La fabbrica comprende differenti tipologie di celle di assemblaggio collegate tra di loro da veicoli a guida automatica (AGV) e comprende linee di assemblaggio e linee carrozzeria senza trasportatore. Questi processi hanno consentito alla struttura di produrre carrozzerie altamente rigide ― essenziali per le auto sportive ― e di garantire un assemblaggio estremamente accurato, entrambi difficili da realizzare su linee di produzione standard ad elevata capacità.





In Italia in un allestimento con prezzi da 39.900 euro

Nata dal mondo delle competizioni WRC, la GR Yaris è un'auto sportiva basata su una nuova piattaforma ed equipaggiata con un nuovissimo motore 3 cilindri 1.6 turbo da 261 CV e 360 Nm accoppiato ad un sistema di trazione integrale su misura GR-FOUR ispirato direttamente dalle corse e pesa solo 1.280 kg. Verrà introdotta in Italia con unico allestimento chiamato Circuit.

Il prezzo di listino è di 39.900€ ed include tutte le dotazioni sportive che il modello può offrire: cerchi in lega forgiati da 18”, pneumatici Michelin Pilot Sport 4s 225/40R18, pinze freno rosse, doppio scarico cromato, sospensioni con assetto sportivo (MaC Pherson e doppio braccio oscillante) e trazione integrale con differenziale Torsen anteriore e posteriore. La versione si distingue inoltre per il volante sportivo in pelle e sedili sportivi in Ultrasuede con logo GR, mentre di serie sono disponibili tutti gli equipaggiamenti top di gamma in termini di comfort e sicurezza disponibili su Nuova Yaris.