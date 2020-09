Salone di Los Angeles: quasi certo lo slittamento

Di Junio Gulinelli giovedì 3 settembre 2020

La kermesse californiana potrebbe essere posticipata a maggio del 2021





Il Salone di Los Angles, programmato inizialmente per la fine del prossimo mese di novembre, verrà posticipato di sei mesi, slittando a maggio del 2021. In attesa della conferma ufficiale, rimane l’incognita delle anteprime in programma alla kermesse californiana, tra cui la nuova Audi e-tron GT, la terza elettrica del marchio dei Quattro Anelli.

La primavera del 2021 inizia così ad affollarsi di eventi nel continente Oltreoceano. Ad aprile è previsto il Salone di New York e a giungo quello di Detroit, entrambi cancellati quest’anno per la pandemia del Coronavirus.

Inizialmente il Salone di Los Angeles si sarebbe dovuto svolgere tra il 20 e il 29 novembre. Le nuove date, anticipate dalla testata AutoNews, sarebbero dal 21 al 31 maggio del 2021. La conferma ufficiale dovrebbe arrivare già questa settimana.

Rimane incertezza sulle anteprime previste a novembre con il Salone di Los Angeles, che avrebbero dovuto essere di più rispetto alle 70 che avevamo visto alla scorsa edizione della rassegna nordamericana dello corso anno.