Nico Rosberg compra l'hypercar Rimac Concept Two [Video]

Di Rosario Scelsi martedì 1 settembre 2020

Nico Rosberg ha deciso di mettere in garage una Rimac Concept Two, ecco l'hypercar elettrica scelta dall'ex pilota tedesco, campione del mondo di F1 2016 con la Mercedes.

Nico Rosberg ha deciso di mettere in garage una Rimac Concept Two. L'ex pilota tedesco, campione del mondo di Formula 1 nel 2016 con la Mercedes, potrà così rimpiangere meno, nella vita di tutti i giorni, le accelerazioni delle monoposto da Gran Premio.

L'hypercar scelta da Rosberg, con i suoi 1900 cavalli di potenza, promette un livello prestazionale al top, anche in termini di dinamica operativa nei percorsi sinuosi. La Rimac C Two è un'auto elettrica con guida semiautonoma, il cui debutto in pubblico è avvenuto al Salone di Ginevra 2018.

Questa vettura, disegnata da Adriano Mudri, prenderà forma in 150 esemplari ed avrà prestazioni spaventose, rese possibili dai quattro motori elettrici (uno per ogni ruota) capaci di sviluppare complessivamente una potenza di 1914 cavalli, con una coppia di ben 2300 Nm. Quanto basta per raggiungere i 415 km/h di velocità massima e per coprire l'accelerazione nel classico 0-100 km/h in appena 1"97. L'autonomia, nel ciclo NEDC, dovrebbe essere di 647 chilometri.