F1 2020, anche in Belgio è dominio Mercedes: vince Hamilton

Di Redazione Motori domenica 30 agosto 2020

il pilota britannico ha preceduto Bottas e Verstappen. Altro weekend da dimenticare per le Ferrari

Si chiude, come da pronostico, con Hamilton davanti a tutti il GP del Belgio. Il campione britannico ha portato a casa la vittoria n. 89, precedendo sul podio Bottas e Verstappen (stesso ordine delle qualifiche, insomma). Dunque anche questa domenica la Formula 1 2020 ha visto protagoniste ancora una volta le Mercedes, in un mondiale che ormai sembra "parlare una sola lingua".

Come accaduto per tutto il weekend, le Ferrari non hanno mai brillato: anzi. È stato un altro weekend da dimenticare per le rosse di Maranello, con Sebastian Vettel e Charles Leclerc che hanno chiuso rispettivamente al 13esimo e al 14esimo posto. Insomma, un risultato tutt'altro che incoraggiante, soprattutto in vista del prossimo GP di Monza in programma la prossima domenica.



Formula 1 2020, GP del Belgio: i risultati

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:24:08.761 25

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +8.448s 18

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +15.455s 15

4 Daniel RICCIARDO Renault +18.877s 13

5 Esteban OCON Renault +40.650s 10

6 Alexander ALBON Red Bull Racing +42.712s 8

7 Lando NORRIS McLaren +43.774s 6

8 Pierre GASLY AlphaTauri +47.371s 4

9 Lance STROLL Racing Point +52.603s 2

10 Sergio PEREZ Racing Point +53.179s 1



Formula 1 2020: la classifica piloti

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 157

2 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 110

3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 107

4 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 48

5 Charles Leclerc MON FERRARI 45