Bentley Flying Spur: il nuovo kit sportivo

Di Junio Gulinelli giovedì 27 agosto 2020

La berlina di lusso inglese mette in mostra il lato sportivo





Bentley amplia le possibilità di personalizzazione della Flying Spur introducendo un nuovo pacchetto che enfatizza le doti sportive dell’ammiraglia di lusso inglese.

Realizzato a mano in fibra di carbonio con trama twill 2x2, intrecciata nella stessa direzione e lucida, questo pacchetto di stile include uno splitter per il paraurti anteriore, minigonne laterali con stemmi Bentley metallici elettroformati e tridimensionali, diffusore posteriore e spoiler per il cofano posteriore.

Le specifiche di stile sono state specificamente progettate per completare le prestazioni aerodinamiche della Flying Spur. Nella fase di sviluppo i primi progetti vengono valutati e perfezionati utilizzando il software di fluidodinamica computazionale (CFD) inclusi il sollevamento anteriore e posteriore e la resistenza complessiva.

Vengono inoltre effettuate simulazioni dell'effetto sul raffreddamento del gruppo propulsore, sul raffreddamento dei freni e sui fruscii aereodinamici, sulle vibrazioni e sulla durezza (NVH). I test elettrici mirati sono stati effettuati per ridurre al minimo qualsiasi effetto che le parti in fibra di carbonio possono avere sui sistemi elettronici del veicolo, dal PDC (controllo della distanza dal parcheggio) ai sistemi radar e alle antenne per le comunicazioni e l'intrattenimento a bordo.

Solo una volta completate queste valutazioni virtuali vengono prodotti i primi prototipi fisici, prima di essere affinati in galleria del vento e sulla pista di prova. Le parti vengono anche valutate in tutte le condizioni di guida fino alla velocità massima inclusa, per stabilità, sensibilità e prestazioni sia in accelerazione che in frenata per garantire che la dinamica di guida Bentley sia inalterata.

Una volta che la funzionalità è stata approvata, le parti vengono valutate attraverso una serie di test di convalida. Questi includono programmi di durata - inclusi test specifici sulle vetture per complessivi 100.000 km – che hanno incluso quelle situazioni giornaliere di uso della vettura, ai colpi accidentali ai marciapiedi, strade sconnesse e piccoli guadi”.

Una volta che tutto il lavoro di test e sviluppo è stato completato, il processo di produzione viene perfezionato in una serie di cicli di sviluppo per fornire tolleranze di produzione coerenti e ripetibili che soddisfano i rigorosi requisiti previsti da una Bentley. La scansione 3D e il confronto con un valore metrologico nominale valutano la conformità della produzione.

Le specifiche di stile possono essere ordinate tramite la rete di rivenditori Bentley e possono essere incluse nelle specifiche dell’ordine o acquistati come accessori post- vendita.