Nuova Audi S3: al via gli ordini

Di Junio Gulinelli martedì 25 agosto 2020

Prezzi da 49.900 euro per la Sportback e da 51.200 euro per la Sedan

La versione sportiva, top di gamma, della nuova Audi A3, la S3, debutta a listino con le due varianti di carrozzeria Sportback e Sedan. I prezzi partono rispettivamente da 49.900 euro per la hatchback e da 51.200 euro per la tre volumi.

Audi S3 2020: Motore e prestazioni

Entrambe le versioni dell’Audi S3 montano il motore a benzina 2.0 TFSI da 310 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima, abbinato alla trazione integrale quattro e al cambio sequenziale a doppia frizione S tronic a sette rapporti. Dichiarano uno scatto da 0 a 100 in soli 4,8 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h.

Audi S3 2020: Caratteristiche estetiche

Esteticamente, le nuove Audi S3 Sportback ed S3 Sedan sono riconoscibili per la calandra di forma esagonale con la griglia a nido d'ape, le prese d'aria squadrate, le calotte degli specchietti retrovisori laterali in look alluminio, l'estrattore posteriore, i quattro terminali di scarico a sezione ovale, l'assetto sportivo ribassato di 15 millimetri e i cerchi in lega da 18 pollici di diametro. Inoltre, la relativa gamma comprende anche la speciale declinazione sport attitude con i cerchi in lega da 19 pollici, i fari Audi Matrix a led e il pacchetto luci d'ambiente.

Audi S3 2020: Abitacolo ed equipaggiamento

Dentro le audi S3 sono equipaggiate con il quadro strumenti digitale Audi virtual cockpit plus da 12,3 pollici, il look Black Panel della plancia e il sistema multimediale MMI con il display touch screen da 10,1 pollici, più i sedili sportivi anteriori con il poggiatesta integrato, il parziale rivestimento in PET, le cuciture a contrasto e il logo Audi Sport sullo schienale.