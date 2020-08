Fiat Nuova 500 "la Prima", ordinabile da oggi la versione berlina

Di Francesco Irace martedì 25 agosto 2020

Per l'occasione, Olivier François, Presidente Fiat Brand Global, ha effettuato un test drive lungo le strade di Torino

Da oggi, presso tutte le concessionarie italiane, è ordinabile la versione berlina della Nuova 500 "la Prima". Per l'occasione, Olivier François, Presidente Fiat Brand Global, nel video del primo test drive ha voluto portare idealmente a bordo della Nuova 500 “la Prima” tutti gli appassionati di 500, per far vivere loro l’emozione della prima guida della city car di FCA a zero emissioni di CO₂, attraverso i luoghi simbolo che hanno fatto la storia dell’icona di casa Fiat lungo le strade di Torino. «Il primo giro di pista di una nuova vettura lo facciamo di solito a telecamere spente. Ma per la Nuova 500 ho deciso di portarvi con me! Il primo test drive della Nuova Fiat 500 – racconta Olivier François – è un momento molto particolare e anche un po’ magico. Una “visione” che diventa realtà. Un lavoro di team che prende corpo. Ma, a dire il vero, è anche un momento molto impegnativo».

Per la Nuova 500 circa 1.200 persone saranno dedicate alla sua produzione, mentre la capacità produttiva della linea sarà a regime di 80.000 unità l’anno, con la possibilità di essere aumentata. Nel complesso – tra costi di progettazione, sviluppo e ingegneria e la costruzione della linea – si tratta di un investimento di oltre settecento milioni di euro. Inoltre, la Nuova 500 è stata pensata, disegnata e ingegnerizzata tutta qui, un vero prodotto del “made in Fiat” e del “made in Torino”.

Fiat 500 Giardiniera: la piccola station wagon compie 60 anni La storia della Fiat 500 Giardiniera, variante station wagon della storica 500 che debuttò nel 1960.



Dotazione e autonomia

La Nuova 500 berlina è equipaggiata con il tetto panoramico in vetro. Monta di serie i più innovativi sistemi ADAS “Advanced Driver- Assistance Systems”, garantendo una guida autonoma di livello 2. Presenta un nuovo sistema di infotainment UConnect 5: TFT 7’’ Display, Radio 10.25’’ Touch Screen NAV, DAB, Wireless CarPlay / Android Auto, con la Uconnect Box preinstallata di serie a fornire la suite di innovativi servizi connessi Uconnect Services, al debutto con la Nuova 500 “la Prima” cabrio e berlina, come l’aggiornamento delle mappe “Over-the-air” o la possibilità di interagire con la propria auto grazie alla tecnologia di assistente vocale Amazon Alexa.

L’autonomia della Nuova 500 è fino a 320 km con ciclo combinato WLTP e fino a 458 km con ciclo urbano grazie alle batterie litio ione che hanno un’energia installata di 42 kWh. Per ottimizzare i tempi di ricarica, la Nuova 500 “la Prima” berlina ha di serie il sistema di ricarica fast charge in corrente continua fino a 85 kW che consente di ricaricare la batteria in tempi molto brevi. In 5 minuti si ottiene la ricarica sufficiente per percorrere 50 km in città, mentre in 35 minuti si ricarica (sempre col fast charge) l'80% della batteria.