GP Belgio F1 2020: orari della sfida di Spa-Francorchamps

Di Rosario Scelsi venerdì 28 agosto 2020

Nuovo atto del Campionato del Mondo F1 2020, sulla mitica pista di Spa-Francorchamps, per un'altra sfida del Circus

Si avvicina l'appuntamento con il GP Belgio F1, che scriverà una nuova tappa del calendario sportivo 2020. I motori delle monoposto sono pronti a rombare per un'altra emozionante sfida in pista, che andrà in scena sul mitico circuito di Spa-Francorchamps.

Questo tracciato è uno dei più belli e interessanti del Circus: non è un caso se gli appassionati lo considerano come una sorta di università di pilotaggio della Formula 1.

La sua planimetria è mozzafiato, con una fantastica successione di curve e rettilinei, in un quadro altimetrico mutevole, segnato da salite e discese che esaltano ancora di più la tela, rendendo più avvincente il confronto. Il tratto più seducente è quello dell'Eau Rouge-Raidillon, ma anche il resto della pista lascia il segno nel cuore.

Per la gara alle porte, Pirelli punta sulle gomme P Zero White hard, Yellow medium e Red soft. La nomination è di uno step più morbida rispetto al 2019. Lo scorso anno infatti, la scelta dei set disponibili da parte dei piloti si orientò maggiormente verso medium e soft.

A Michael Schumacher va il primato di successi sulla pista di Spa-Francorchamps, con sei vittorie conseguite in questo tempio della velocità. Ora una nuova pagina sta per scriversi. Pochi giorni ci separano infatti dal GP Belgio F1 2020, che ancora una volta non dovrebbe deludere.

La sfida andrà in scena lungo i 7.004 metri dello storico tracciato belga, che è quello a più grande estensione planimetrica del Circus. I tifosi della Ferrari si aspettano una ripresa del loro marchio del cuore, ma il "cavallino rampante" dovrà fare i conti con l'agguerrita concorrenza. Presto sapremo come andrà a finire. Intanto, cominciamo a prepararci prendendo nota degli orari.

Orari GP Belgio F1 2020

Venerdì 28 agosto



11:00 - 12:30 Prove Libere 1 (SKY Sport F1 HD)

15:00 - 16:30 Prove Libere 2 (SKY Sport F1 HD)

Sabato 29 agosto



12:00 - 13:00 Prove Libere 3 (SKY Sport F1 HD)

15:00 Qualifiche (SKY Sport F1 HD)

18:00 Qualifiche (differita TV8)

Domenica 30 agosto



15:10 Gara (SKY Sport F1 HD)

18:00 Gara (differita su TV8)

Grafica | Pirelli