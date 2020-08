Porsche Taycan by Prior Design

Di Junio Gulinelli venerdì 21 agosto 2020

I primi renders del body-kit per la carrozzeria della sportiva elettrica tedesca





Che le auto elettriche siano esclusivamente sinonimo di efficienza è un mito che è stato già sfatato. A rompere i pregiudizi è stata, tra le altre, la nuova Porsche Taycan, prima sportiva a zero emissioni del marchio tedesco, con versioni fino a 761 CV. Ma dopo il tuning estetico dello specialista Prior Design l’elettrica di Zuffenhausen svela il suo lato ancora più radicale e selvaggio.

Per il momento il tuner con sede a Kamp-Lintfort si è limitato a presentare alcuni renders dei kit per la carrozzeria della berlina sportiva di Casa Porsche che le danno un’imamgine radicalmente differente. La carrozzeria è evidentemente allargata, 6 cm in più all’anteriore e 10 al posteriore concretamente, grazie ai passaruota smisuratamente maggiorati.

Nella parte anteriore il paraurti ridisegnato sfoggia nuove prese d’aria con nuove griglie e un nuovo splitter. Al posteriore Prior Design ha montato un grande alettone ispirato alle GT3 e tutti questi elementi sono realizzati rigorosamente in fibra di carbonio, in qualche caso a vista.