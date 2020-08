Tesla: avanza il progetto della nuova piccola entry level della gamma

Di Junio Gulinelli mercoledì 19 agosto 2020

La Casa di Palo Alto cerca personale specializzato per il nuovo progetto in grande scala e le azioni ieri hanno sfiorato i 1.900 dollari





La poderosa, e sottovalutata, ascesa in borsa, i numeri in positivo nonostante la pandemia e la crisi economica mondiale, la produzione costantemente in crescita e le nuove Gigafactory che spuntano come funghi per tutto il mondo: Tesla corre veloce verso la leadership mondiale dell’industria automobilistica. Ormai c’è poco da dubitare che, per buona sorte o per lungimiranza, il magnate sudafricano Elon Musk abbia definitivamente sfondato nel mondo dell’automotive.

Azioni alle stelle e un nuovo progetto in cantiere

Ieri le azioni del marchio di Palo Alto, che valevano 300 dollari a inizio anno (e che anno, il 2020!), hanno sfiorato i 1.900 dollari. Gli analisti ancora aspettano la caduta libera delle azioni Tesla, ma la realtà racconta tutta un’altra storia, almeno per ora. A far schizzare di nuovo i valori di borsa dei titoli è stata l’apertura, in questi giorni, di una sorta di bando per trovare personale specializzato - un direttore del design, un assistente, un manager creativo, tecnici del software e specialisti dei materiali video - da dedicare all’ultimo nuovo progetto in grande scala di Elon Musk.

Si tratta della già annunciata, a inizio anno, new entry della gamma californiana, un’elettrica di piccole dimensioni che abbasserà ulteriormente l’asticella del prezzo entry level della famiglia elettrica d’Oltreoceano. Già è stato annunciato che sarà prodotta interamente in Cina ed esportata in tutto il mondo.

La scalata alla leadership mondiale

Per farla completa, e capire bene la portata dell’offensiva di Tesla, basta pensare anche alla futura nuova Gigafactory che nascerà in Texas, all’entrata dei titoli Tesla nello standard & Poor’s 500, alla capitalizzazione in borsa con il valore più alto di tutte le altre Case automobilistiche e all’imminente rilascio (tra poche settimane) della nuova generazione del sistema Autopilot (guida autonoma) che, stando a quanto racconta Elon Musk, permetterà di viaggiare in automatico con solo rarissimi interventi manuali.