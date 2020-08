Hyundai, record di autonomia per la Kona Electric: percorsi oltre 1.000 km con una ricarica

Di Francesco Irace mercoledì 19 agosto 2020

Tre esemplari di Kona Electric hanno stabilito un nuovo record di autonomia sul circuito di Lausitzring

La sfida era semplice: riuscire a percorrere oltre 1.000 chilometri sul circuito di Lausitzring, in Germania, con una singola carica. E tutti e tre gli esemplari di Kona Electric hanno superato con facilità il test, noto anche come “hypermiling”, fermandosi prive di carica dopo aver percorso oltre 1.000 chilometri.

Nello specifico: 1.018,7, 1.024,1 e 1.026 chilometri. Inoltre, in relazione alla batteria utilizzata con capacità di 64 kWh, ogni singolo valore raggiunto dalle tre Kona Electric rappresenta un altro record, in quanto il consumo di energia delle auto di 6,28, 6,25 e 6,24 kWh/100 km è ben al di sotto del valore standard di 14,7 kWh/100 km determinato dal ciclo medio combinato WLTP (che prevede anche un'autonomia di 484 km).

I tre SUV compatti da 204 CV sono stati guidati da diversi conducenti che si sono alternati durante i tre giorni di prova, senza modificare i sistemi di assistenza. Dekra, l’organizzazione che gestisce il circuito di Lausitzring dal 2017, ha garantito che tutto andasse secondo i piani durante la prova, grazie al lavoro dei suoi ingegneri che hanno monitorato i veicoli e tenuto traccia di ciascuno dei 36 cambi di pilota.

I dettagli della prova

Tre diverse squadre hanno gareggiato l’una contro l’altra sul circuito di Lausitzring: un team di collaudatori della rinomata rivista di settore Auto Bild, una squadra rappresentata dai tecnici del reparto post vendita di Hyundai Motor Deutschland e infine un team composto dai membri dell’ufficio stampa e del dipartimento marketing dell’azienda. I tre equipaggi hanno guidato con la massima efficienza usando tutta l’energia disponibile esclusivamente per la propulsione del motore.

Soltanto la luce di posizione diurna è rimasta accesa, in modo da soddisfare i requisiti legali per la circolazione stradale. Per il test sono stati utilizzati gli pneumatici Nexen Nfera SU1 a bassa resistenza al rotolamento, nelle misure 215/55 R17. La velocità media registrata dalle squadre è rimasta compresa tra i 29 e i 31 km/h. Anche se a prima vista possono sembrare velocità basse, la prova è stata effettuata simulando le tipiche condizioni di traffico urbano, incluse le ore di punta e i semafori, nonché le zone a 30 km/h delle aree residenziali.

“Faccio le mie congratulazioni a tutti coloro che hanno preso parte a questa prova, che ha dimostrato che la nostra Kona Electric è accessibile, immediatamente disponibile e altamente efficiente”, ha affermato Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe. “Questa vettura lifestyle-oriented combina il design accattivante di un SUV compatto con i vantaggi di un veicolo elettrico eco-friendly. Ciò significa che ogni cliente di Kona Electric acquisterà un veicolo con una gamma di tecnologie sofisticate che rimangono adatte all’uso quotidiano“.