Jeep Compass: foto spia della versione restyling?

Di Dario Montrone lunedì 17 agosto 2020

Dopo l'introduzione della versione 4xe a propulsione ibrida Plug-In, la SUV compatta Jeep Compass potrebbe essere sottoposta al restyling di metà carriera



Ecco le prime foto spia della probabile Jeep Compass restyling, scattate dal nostro lettore Arturo Longhitano di Catania. Nonostante l'avvio della produzione presso l'impianto italiano di Melfi (PZ) e l'introduzione dell'inedita declinazione 4xe a propulsione ibrida Plug-In, la SUV compatta del brand statunitense di FCA sarà prossimamente rinnovata dal punto di vista estetico.

La Jeep Compass dovrebbe essere sottoposta al restyling di metà carriera nel corso del prossimo anno, ma la commercializzazione sarebbe prevista solo nel 2022. Esteticamente, sarà riconoscibile per le importanti modifiche stilistiche riguardanti sia il frontale che la zona posteriore. Infatti, saranno ridisegnati tutti i fari e i paraurti, mentre la tipica calandra a sette feritoie sarà caratterizzata dal nuovo design.

Le novità non solo stilistiche

Oltre all'estetica, la versione restyling della Jeep Compass potrebbe prevedere altri aggiornamenti, come la maggiore autonomia nella modalità di guida elettrica per la configurazione 4xe a propulsione ibrida Plug-In, oppure il nuovo sistema multimediale UConnect con il display touch screen più ampio da 10,0 pollici, senza dimenticare la possibile tecnologia 'mild hybrid' per le attuali motorizzazioni a benzina e gasolio.