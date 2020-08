F1 2020: in Spagna vince Hamilton, Vettel settimo

Di Redazione Motori domenica 16 agosto 2020

Sul podio Verstappen e Bottas, mentre Leclerc si ritira

Ancora una volta Hamilton. Anche in Spagna il campione britannico ha imposto la sua forza, aggiudicandosi la vittoria davanti a Verstappen e Bottas. A Barcellona, dunque, Hamilton ipoteca il mondiale senza se e senza ma, mentre le Ferrari lanciano ancora preoccupanti segnali: Vettel non riesce a far meglio del settimo posto, mentre Leclerc si ritira.



Ordine di arrivo

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:31:45.279

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +24.177s

3 Valtteri BOTTAS Mercedes +44.752s

4 Lance STROLL Racing Point +1 lap

5 Sergio PEREZ Racing Point +1 lap

6 Carlos SAINZ McLaren +1 lap

7 Sebastian VETTEL Ferrari +1 lap

8 Alexander ALBON Red Bull Racing +1 lap

9 Pierre GASLY AlphaTauri +1 lap

10 Lando NORRIS McLaren +1 lap



Classifica Piloti

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 107

2 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 77

3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 73

4 Charles Leclerc MON FERRARI 45

5 Lando Norris GBR MCLAREN RENAULT 38