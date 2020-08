F1 GP Spagna 2020: Hamilton in pole, la griglia di partenza

Di Mirko Nicolino sabato 15 agosto 2020

F1 GP Spagna 2020: Lewis Hamilton trova la pole position davanti a Bottas, ancora in crisi le Ferrari, la griglia di partenza

F1 GP Spagna 2020: Lewis Hamilton partirà in pole position. Il pilota britannico sarà ancora una volta davanti a tutti nella sesta tappa del Mondiale di Formula 1Sul circuito catalano del Montmelò, il pilota della Mercedes ha beffato per soli 59 millesimi il compagno di team, Valtteri Bottas. È ancora strapotere Mercedes, dunque, con Max Verstappen su Red Bull a fare il terzo incomodo partendo dalla seconda fila di fianco alla Racing Point di Sergio Perez.

Qualifiche Montmelò: Ferrari ancora in crisi

In terza fila partiranno l’altra RC, quella di Lance Stroll, oltre che la Red Bull di Alexander Albon. Continuano a deludere le Ferrari, che devono accontentarsi rispettivamente della 9a posizione di Charles Leclerc e della 11a di Sebastian Vettel. Il pilota tedesco, alla sua ultima stagione con il Cavallino Rampate, è rimasto fuori dal Q3. Insomma, Gran Premio in salita, domani, per le Rosse, considerato che dovranno cercare di rimontare su un circuito che da tradizione rende difficili i sorpassi. Appuntamento con la gara domenica 16 agosto alle ore 15:10 con diretta TV su Sky (differita su TV8 alle ore 18:00).

F1 GP Spagna 2020 | Griglia di partenza

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Sergio Perez (Racing Point)

5. Lance Stroll (Racing Point)

6. Alexander Albon (Red Bull)

7. Carlos Sainz (McLaren)

8. Lando Norris (McLaren)

9. Charles Leclerc (Ferrari)

10. Pierre Gasly (AlphaTauri)

11. Sebastian Vettel (Ferrari)

12. Daniil Kvyat (AlphaTauri)

13. Daniel Ricciardo (Renault)

14. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

15. Esteban Ocon (Renault)

16. Kevin Magnussen (Haas)

17. Romain Grosjean (Haas)

18. George Russell (Williams)

19. Nicholas Latifi (Williams)

20. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)