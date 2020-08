'Fernando': su Prime Video la docu-serie del campione spagnolo

Di Junio Gulinelli giovedì 13 agosto 2020

In onda dal 25 settembre i 5 episodi sullo scorso anno di gare del pilota asturiano che dalla prossima stagione ritornerà in Formula 1





Il due volte Campione del Mondo di Formula 1 Fernando Alonso ritornerà in Formula 1 con la prossima stagione. Notizia già nota, ma il pilota spagnolo accende le aspettative dei suoi fan con una docu-serie disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi, a partire dal 25 settembre.

Composta da cinque episodi, la mini serie, documenta lo scorso anno agonistico del campione asturiano, dalla sua partecipazione alle gare sui più importanti circuiti internazionali, come la 500 Miglia di Indianapolis o la 24 Ore di Le Mans, fino alla prima esperienza al Rally di Dakar a gennaio. La serie intitolata ‘Fernando’ offrirà agli spettatori e ai fan del campione mondiale di Formula 1 un accesso senza precedenti al suo mondo. Nel documentario è presente anche la cerchia più ristretta delle persone a lui vicine, come il manager Luis García Abad, la sorella Lorena Alonso, la compagna Linda Morselli, oltre ad alcuni dei suoi colleghi come Carlos Sainz, che aiuteranno a svelare l’uomo dietro al campione.

Lo stesso Alonso ha dichiarato:



“Fernando è stata un’ulteriore sfida nella la mia carriera, un impegno con me stesso e con il pubblico per mostrare il lavoro, il sacrificio e le grandi esigenze che comporta gareggiare a livello mondiale, qualcosa che solitamente non è visibile al di fuori del mondo delle gare. Solo The Mediapro Studio e Amazon Prime Video con la loro esperienza avrebbero potuto renderlo possibile con una narrazione così potente e raggiungendo un pubblico globale”.



Fernando è prodotta da The Mediapro Studio e ha per executive producer Laura Fernández Espeso, Javier Méndez e Bernat Elías.