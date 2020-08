GP Spagna F1 2020: orari TV della sfida di Montmelò

Di Rosario Scelsi venerdì 14 agosto 2020

Tutto pronto per il GP Spagna F1 2020, motori ai massimi regimi per una nuova sfida del calendario agonistico

Si avvicina l'appuntamento col GP Spagna F1 2020, che andrà in scena questo weekend a Montmelò, vicino Barcellona. Per gli attori del Circus si profila all'orizzonte una nuova sfida, su un tracciato ben noto agli addetti ai lavori. Per la sesta gara della stagione in corso, sono state nominate le tre mescole più dure della gamma Pirelli: C1, C2 e C3 quali P Zero White hard, P Zero Yellow medium e P Zero Red soft.

"I piloti -dice Mario Isola, responsabile sportivo del noto marchio di pneumatici- scenderanno in pista sul Circuit de Catalunya per la terza volta quest'anno, dopo le due sessioni di test pre-stagione, ma con condizioni meteo molto diverse e monoposto più evolute da allora".

Teatro del confronto sarà un impianto che mette a dura prova le gomme, con carichi impressionanti su alcune curve come la 3. Fra le novità di questa stagione spicca la diversa collocazione temporale del GP Spagna F1, che non si era mai disputato ad agosto prima di oggi. Le alte temperature potrebbero rendere ancora più gravoso l'impegno degli pneumatici e la loro gestione in pista.

GP Spagna F1 2020: orari TV

Venerdì 14 agosto

Libere 1: 11:00-12:30 Sky

Libere 2: 15:00-16:30 Sky

Sabato 15 agosto

Libere 3: 11:00-12:00 Sky

Qualifiche: 15:00-16:00 Sky (differita 18:00-19:00 TV8)

Domenica 16 agosto

Gara: 15:10 Sky (differita dalle 18:00 TV8)

Foto | Pirelli