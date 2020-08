BMW M3 Touring: il primo teaser di questo modello inedito

Di Dario Montrone giovedì 13 agosto 2020

Confermata la nuova BMW M3 Touring, l'inedita variante station wagon della media Serie 3 in chiave più sportiva, in arrivo nel 2022



Ecco il primo teaser della nuova BMW M3 Touring, l'inedita versione sportiva della station wagon di medie dimensioni del costruttore bavarese che sarà svelata ufficialmente non prima del 2022. Nel frattempo, infatti, partiranno i test di collaudo presso il quartier generale della divisione BMW M a Garching e sull'infernale circuito tedesco del Nurburgring. Inoltre, il prossimo mese di settembre saranno presentate le nuove BMW M3 con la carrozzeria berlina ed M4 Coupé, seguite l'anno prossimo dalla nuova M4 Cabrio con la rediviva capote in tela.

L'inedita BMW M3 Touring sarà equipaggiata con il motore a benzina 3.0i M TwinPower Turbo a sei cilindri in linea, mentre il volume del bagagliaio varierà - come la nuova Serie 3 Touring - dai 500 litri di capacità minima in configurazione standard agli oltre 1.500 litri di capienza massima nella modalità a pieno carico. In passato, fu realizzato il prototipo della BMW M3 Touring modello E46 del 2000, mentre le uniche station wagon ad alte prestazioni di BMW sono state la M5 Touring modello E34 del 1992 e la M5 Touring modello E61 del 2007.

Tutte le anticipazioni sule varie caratteristiche

Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, tutte le varianti delle nuove BMW M3 ed M4 avranno la calandra a doppio rene di grandi dimensioni come la nuova BMW Serie 4 Coupé. Inoltre, sarà prodotta anche l'altrettanto inedita BMW M4 Gran Coupé. Tra le caratteristiche, invece, figurerà il doppio terminale di scarico a sezione circolare da 100 millimetri di diametro. La configurazione standard da 480 CV di potenza avrà la trazione posteriore e il cambio meccanico a sei marce, mentre la declinazione Competition da 510 CV di potenza sarà dotata di trazione integrale M xDrive e cambio automatico M Steptronic Sport ad otto rapporti ed accelererà da 0 a 100 km/h in meno di quattro secondi. Successivamente, non sono escluse le versioni speciali CS, GTS e CSL.