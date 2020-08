Secma F16 Turbo: novità per la piccola spider francese

Di Dario Montrone mercoledì 12 agosto 2020

Ecco il motore a benzina 1.6 PureTech da 225 CV per la Secma F16 Turbo, spider transalpina da 320 cm di lunghezza e 650 kg di peso



In vista della nuova normativa antinquinamento Euro 6.3, la Secma F16 Turbo è stata aggiornata con l'adozione del motore a benzina 1.6 PureTech sovralimentato da 225 CV di potenza e 300 Nm di coppia massima, abbinato al cambio manuale a sei marce e condiviso con la Peugeot 308 GT.

Grazie anche alla massa di poco superiore ai 650 kg, nonché alla compattezza delle dimensioni quantificate in meno di 320 centimetri di lunghezza, la nuova Secma F16 Turbo raggiunge la velocità massima di 240 km/h, accelerando da 0 a 100 in 4,8 secondi. Già disponibile sul mercato francese, è in vendita al prezzo base di 34.900 euro.

Affiancata dai modelli F16 e Fun Buggy

Il suddetto propulsore della rinnovata Secma F16 Turbo sostituisce l'unità a benzina 1.6 THP anch'essa sovralimentata da 205 CV di potenza, condivisa con la precedente Peugeot 208 GTi. Confermata anche la Secma F16, equipaggiata con la motorizzazione a benzina 1.6 aspirata da 105 CV di potenza, fornita da Renault e proposta anche per il modello Fun Buggy.