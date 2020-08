Maserati: la versione sportiva Trofeo per Ghibli e Quattroporte

Di Dario Montrone martedì 11 agosto 2020

Ecco le nuove Maserati Ghibli Trofeo e Quattroporte Trofeo, entrambe mosse dal motore a benzina 3.8 V8 Twin Turbo da 580 CV di potenza

Dopo la Levante, la versione sportiva Trofeo è disponibile anche per le Maserati Ghibli e Quattroporte. Entrambe sono equipaggiate con il motore a benzina 3.8 V8 Twin Turbo da 580 CV di potenza e 730 Nm di coppia massima che, in abbinamento alla sola trazione posteriore, consente di raggiungere la velocità massima di ben 326 km/h.

Esteticamente, le nuove Maserati Ghibli Trofeo e Quattroporte Trofeo sono riconoscibili per la calandra a doppi listelli verticali di colore Black Piano, i cerchi in lega Orione da 21 pollici di diametro, le prese d'aria anteriori e l'estrattore posteriore in fibra di carbonio, le prese d'aria laterali di colore rosso come il Tridente sul montante posteriore, il tricolore italiano sul montante centrale e la fanaleria posteriore nello stesso stile della storica 3200GT, nonché della concept car Alfieri. Inoltre, la nuova Ghibli Trofeo è dotata anche del cofano motore con le prese d'aria supplementari.

Altre caratteristiche principali

Per quanto riguarda l'abitacolo, la versione sportiva Trofeo delle Maserati Ghibli e Quattroporte prevede gli interni in pelle naturale Pieno Fiore con gli inserti in carbonio, più il logo Trofeo ad effetto tridimensionale sui poggiatesta. Infine, la dotazione di serie è completa di vari dispositivi come il sistema Launch Control, la modalità di guida Corsa, il sistema di controllo integrato del veicolo IVC e il dispositivo Active Driving Assist, senza dimenticare il sistema multimediale MIA - acronimo di Maserati Intelligent Assist - con il display touch screen da 10,1 pollici e i servizi online Maserati Connect.