Lotus allarga la presenza sul mercato

Di Rosario Scelsi sabato 15 agosto 2020

Lotus apre nella città di Hamilton, con una struttura per la vendita e l'assistenza delle sue auto, al servizio dei clienti nuovi e vecchi della casa di Hethel.

Lotus produce auto divertenti da guidare, che ben si coniugano alle strade fantastiche della Scozia, avvolte nella magia di scenari spettacolari. Positivo, quindi, il ritorno, dopo 15 anni di assenza, di un rivenditore nell'area occidentale del paese.

Ad occuparsi delle parte commerciale nell'area sarà Park's Lotus, attraverso un salone nella città di Hamilton, sbocciato in questo mese di agosto, con l'apertura delle porte ai clienti, per la vendita e l'assistenza alle auto della casa di Hethel.

La nuova attività fa parte del gruppo Park's Motor Group, che vanta una lunga tradizione e che rappresenta già un certo numero di marchi sportivi, premium e di lusso.

Ecco le parole di Geoff Dowding, direttore esecutivo, vendite e assistenza post-vendita di Lotus Cars: "Questo nuovo centro vendite e assistenza Lotus di Hamilton è un'aggiunta meravigliosa alla nostra rete britannica. Nonostante le sfide degli ultimi mesi, abbiamo lavorato in modo efficiente con il team di Park's per garantire ai nostri clienti attuali e futuri in Scozia le strutture e il supporto di cui hanno bisogno".

Ross Park, direttore di Park's Motor Group, si esprime in questi termini: "Siamo lieti di aggiungere Lotus al nostro portafoglio di marchi di auto sportive. Sappiamo che la casa inglese ha una storia orgogliosa e un futuro eccitante e siamo entusiasti di farne parte. Lotus è una preziosa aggiunta alla nostra famiglia ed offre una scelta ancora più ampia ai nostri clienti".