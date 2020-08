F1, Bottas in pole al Gp 70esimo Anniversario di Silverstone

Di Francesco Irace sabato 8 agosto 2020

Il finlandese ha conquistato la sua 13esima pole in carriera davanti ad Hamilton e Hulkenberg. Solo settimo Leclerc

Fresco di rinnovo (fino al 2021) con la Mercedes, Valleri Bottas si si aggiudica la Pole Position in occasione del 70esimo Anniversario Gran Prix di Silverstone. Staccato di un soffio il compagno di squadra, nonché leader incontrastato del mondiale, Lewis Hamilton, con il terzo gradino del podio occupato invece da Hulkenberg.

Si tratta della 13esima pole in carriera per il pilota finlandese, bravo a strapparla ad Hamilton proprio nei minuti più importanti della sessione. Bottas, dunque, inizia il weekend con grande determinazione e cercherà senza dubbio di puntare al vertice anche domani in gara, dopo che la scorsa domenica fu costretto a ritirarsi a causa della rottura della gomma quando occupava il secondo posto.

Per quanto riguarda le Ferrari, invece, bisogna scendere fino all'ottavo posto per trovare la prima monoposto rossa, quella di Charles Leclerc, mentre Sebastian Vettel non è riuscito a fare meglio del 12esimo posto.