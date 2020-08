Drive In: a Milano fino al 16 agosto con Stella Artois

Di Dario Montrone sabato 8 agosto 2020

Il costo del biglietto per l'ingresso al Cinema Drive-In Milano, sponsorizzato da Stella Artois, ammonta a due euro e l'incasso sarà interamente devoluto in beneficienza



Il fenomeno del Drive In è tornato prepotentemente di moda, soprattutto per accontentare gli appassionati di cinema e far fronte alle misure imposte nella lotta alla pandemia attualmente in corso. Nell'ambito di questo contesto è nato il cinema outdoor di Milano, in Via Senigallia 18 del Parco Nord che, grazie al supporto di Stella Artois, sarà attivo fino al prossimo 16 agosto.

Fino ad oggi, l'iniziativa del Cinema Drive-In Milano ha raccolto un grande successo di pubblico, dato che sono stati registrati 1.777 ingressi auto, più 323 ingressi moto e bici. Inoltre, sono state ben 18 le serate 'sold out', con la programmazione nell'area Urban Entertainment Area di film italiani ed internazionali - anche del passato - trasmessi sul maxi schermo Ledwall da 200 metri quadri.

Iniziativa di solidarietà

Il Cinema Drive-In Milano è aperto dal mercoledì alla domenica alle ore 20:30, ma è previsto anche lo spettacolo delle 22:30 nelle giornate di venerdì e sabato. Il costo del biglietto d'ingresso è pari a 2 euro, la cui somma sarà interamente devoluta al Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Milano. Con il servizio Food Delivery, invece, lo sponsor Stella Artois fornisce un inconfondibile calice in omaggio per ogni birra acquistata.