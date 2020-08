All’esordio nel Campionato Europeo di Formula Regional, Andrea Cola è il migliore tra i piloti italiani

Di Redazione Motori venerdì 7 agosto 2020

Il giovane pilota romano è stato il miglior italiano in gara sul circuito di Misano Adriatico

Bilancio positivo per il ventunenne pilota romano Andrea Cola che, al debutto nel Campionato Europeo di Formula Regional, torna dalle tre gare in programma sul circuito Misano Adriatico con la soddisfazione di essere stato il migliore italiano in gara. Un risultato che avrebbe potuto essere ancora migliore se in gara 3 un guasto alla sonda lamba non avesse limitato il funzionamento del motore Alfa Romeo.

«Negli unici due test (causa del Covid) effettuati ho capito subito che la grande differenza di chilometri percorsi rispetto ai miei avversari, avrebbe reso durissimo colmare il gap...La F312 Dallara dello scorso anno e la F3 Regional sono molto differenti tra loro. Qualche test in più mi avrebbe agevolato.» ha commentato Andrea Cola «Dovrò prendere confidenza con la nuova monoposto durante il campionato. I risultati ottenuti nell’esordio di Misano fanno ben sperare! D’altronde era quello che ho sempre voluto: misurarmi con i top driver. Ora dovrò impegnarmi al massimo per raggiungerli. E provare a superarli!!!».

Come compagni in questa nuova avventura, oltre ai tradizionali sponsor Enterprise, Galli & Innocenti, Hobbit, sulla nuova monoposto di Andrea Cola ci sarà anche Giardini Senesi e soprattutto il patrocino dell’Automobile Club di Roma che sostengono l’attività sportiva di Andrea Cola.



Campionato Europeo Formula Regional 2020

2 Agosto – Misano (Italia)

23 Agosto – Paul Ricard (Francia)

13 Settembre – Red Bull Ring (Austria)

4 Ottobre – Mugello (Italia)

18 Ottobre – Monza (Italia)

1 Novembre – Barcellona (Spagna)

22 Novembre – Imola (Italia)

6 Dicembre – Vallelunga (Italia)