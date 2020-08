Citroen, ad agosto fino a 8.000 di Ecobonus su tutta la gamma

Di Francesco Irace mercoledì 5 agosto 2020

Si tratta di un'iniziativa che garantisce i benefici degli incentivi statali, senza alcuna eccezione

Con la nuova Legge Rilancio, dal 1 agosto sono partiti gli Ecoincentivi statali pensati sia per le vetture elettrificate (ibride ed elettriche) che per le alcune vetture con motore termico (la cui emissione di CO2 è inferiore o uguale a 110 g/km). In caso di rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2010, l’incentivo statale aumenta ulteriormente.

Citroen, che può beneficiare degli incentivi statali sulla quasi totalità delle versioni termiche della sua gamma, lancia “Ecobonus Rottamazione", l’iniziativa che prevede fino a 8.000 euro di Ecobonus su tutta la gamma. Qualunque sia l’esigenza di mobilità del cliente, Citroen garantisce i benefici degli incentivi statali, senza alcuna eccezione e senza limiti di CO2, anche per vetture che superano la soglia di 110g/km.