Izera: presentati due prototipi elettrici realizzati insieme a Torino Design

Di Tommaso Giacomelli martedì 4 agosto 2020

Izera è il nuovo Marchio di ElectroMobility Poland, che ha presentato due nuovi prototipi elettrici sviluppati insieme a Torino Design. I modelli di serie sono previsti per il 2023

Izera è un nuovo marchio di ElectroMobility Poland, destinato alla produzione di automobili a batteria, che ha presentato due nuovissimi prototipi nati dalla collaborazione con Torino Design. A quest'ultimi è spettato il compito di dare un'identità al Marchio collegando la tradizione e le tendenze del Paese di origine con elementi moderni e attuali. Le due vetture sono state declinate in versione hatchback e SUV, entrambe hanno un dna comune, mentre le caratteristiche tecniche della propulsione elettrica hanno permesso di giocare con passo lungo, sbalzi limitati e grandi abitabilità interna. Un ruolo chiave è quello svolto dal Light Design, che esalta l'utilizzo delle luci a Led nel frontale, che si trasformano in veri e propri elementi decorativi delineando la sagoma della mascherina centrale.



Arrivo sul mercato nel 2023

Izera, il primo Marchio nato in Polonia e specializzato nelle elettriche, arriverà sul mercato nel 2023 e i primi modelli di serie saranno legati alle concept appena presentate. Pur non svelando tutti i dettagli della piattaforma, la ElectroMobility Poland ha assicurato di voler proporre due livelli di capacità per avere circa 400 km di autonomia e uno scatto da 0 a 100 km/h da coprire in 8 secondi. A disposizione ci sarà anche una app per gestire da remoto la ricarica e la climatizzazione e un assistente virtuale integrato nell'infotainment. Tutti questi fattori, così come gli Adas di secondo livello previsti, saranno messi a punto grazie alla collaborazione della Edag Engineering.