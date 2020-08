Lexus LC Convertible: la versione speciale Regatta Edition

Di Dario Montrone lunedì 3 agosto 2020

L'esclusiva Lexus LC Convertible Regatta Edition è riconoscibile per la carrozzeria e la capote di colore blu, nonché per gli interni in pelle bicolore bianco e blu

Nel corso del prossimo autunno, la nuova Lexus LC Convertible sarà disponibile nella versione speciale Regatta Edition in serie limitata. Esteticamente, sarà riconoscibile per la carrozzeria di colore Structural Blue con l'esclusiva vernice caratterizzata da microparticelle nel pigmento. Inoltre, è prevista anche la capote in tela nella colorazione Marine Blue.

Per quanto riguarda l'abitacolo, la nuova Lexus LC Convertible Regatta Edition è dotata di interni in pelle semianilina traforata bicolore bianco e blu scuro, quest'ultimo utilizzato per la parte superiore di cruscotto e pannelli delle porte, nonché sui sedili per i riflessi sui poggiatesta e la zona superiore degli schienali.

Confermata nella configurazione LC500 a benzina



Come la declinazione standard, anche la nuova Lexus LC Convertible Regatta Edition sarà proposta solo nella configurazione LC500, equipaggiata con il motore a benzina 5.0 V8 da 477 CV di potenza. La nuova Lexus LC Convertible è già in vendita sul mercato italiano, ai prezzi di 125.000 euro nell'allestimento Luxury e 140.000 euro nell'allestimento Structural Blue.