Peugeot 308: info e prezzi della nuova gamma italiana

Di Dario Montrone lunedì 3 agosto 2020

Ecco la nuova gamma delle compatte Peugeot 308 e 308 Sw, già disponibili in prevendita sul mercato italiano

Sul mercato italiano è partita la prevendita della nuova gamma della Peugeot 308, il cui debutto ufficiale è previsto nel corso del mese di settembre. Il prezzo base della variante hatchback a cinque porte ammonta a 22.700 euro, mentre il modello 308 Sw con la carrozzeria station wagon costa esattamente 1.000 euro in più ed è in vendita da 23.700 euro. Tra le novità figura la nuova strumentazione digitale Peugeot i-Cockpit, di serie per tutte le versioni.

La Peugeot 308 è disponibile con il motore a benzina 1.2 PureTech Turbo nelle declinazioni da 110 CV e 130 CV, affiancato dal propulsore diesel 1.5 BlueHDi da 130 CV di potenza. Inoltre, è proposta con il cambio automatico EAT8 ad otto rapporti, ma solo con le motorizzazioni 1.2 PureTech Turbo da 130 CV e 1.5 BlueHDi. A livello di allestimenti, la nuova gamma della compatta della Casa del Leone è declinata nelle configurazioni Active, Allure e GT. Non manca l'allestimento Active Business dedicato alla clientela business, mentre il top della variante hatchback a cinque porte è ancora rappresentato dalla versione sportiva GTi by Peugeot Sport con l'unità a benzina 1.6 PureTech Turbo da 263 CV di potenza.

Le caratteristiche degli allestimenti speciali Pack

La nuova gamma della Peugeot 308 prevede anche gli allestimenti Active Pack (completo di fari fendinebbia, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e Mirror Screen con Apple Car Play e Google Android Auto), Allure Pack (dotato di Drive Assist Pack che comprende il sistema Adaptive Cruise Control anche con la funzione Stop&Go in abbinamento col cambio automatico EAT8, più il dispositivo Keyless System con accesso e avviamento senza chiave) e GT Pack (completo di Active Blind Corner Assist, Park Assist, interni in Tep e Alcantara con le cuciture rosse, cerchi in lega Diamant da 18 pollici di diametro e protezioni del bagagliaio in alluminio per la 308 Sw). Il sovrapprezzo degli allestimenti Active Pack ed Allure Pack ammonta a 500 euro rispetto alla configurazioni Active ed Allure, nonché a 1.500 euro per l'allestimento GT Pack rispetto alla declinazione GT.