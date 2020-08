Bentley Continental GT Mulliner Convertible: debutto a St. Tropez

Di Rosario Scelsi lunedì 3 agosto 2020

Si avvicina la presentazione al pubblico della nuova scoperta di casa Bentley, trattata con opzioni speciali

L'hotel Cheval Blanc di Saint Tropez farà da splendida cornice al debutto, nell'ambito di un tour estivo europeo, della nuova Bentley Continental GT Mulliner Convertible, che alza l'asticella della lussuosa Grand Touring open top della casa di Crewe.

L'artigianalità su misura e le opzioni uniche posizionano questa versione al vertice della famiglia Continental GT. La vettura progettata e realizzata da Bentley Mulliner - divisione speciale del marchio inglese - regala un trionfo di raffinatezze.

Fra le caratteristiche estetiche più vistose, meritano una menzione la griglia frontale Double Diamond e il nuovo design dei cerchi in lega a 10 razze da 22 pollici, verniciati e lucidati, con badge flottanti e autolivellanti, che rimangono in posizione verticale mentre la ruota gira.

Nell'abitacolo si viene conquistati da una tela di sfarzo che si arricchisce di finiture tecniche contemporanee e di allestimenti su misura realizzati interamente a mano da Mulliner. Per dare un'idea del lavoro svolto, basta una cifra: circa 400 mila punti di cucitura sono presenti sui pellami, che avvolgono una cabina di qualità eccezionale. Ai fortunati clienti il piacere di gustare un lusso di riferimento, dove ogni dettaglio diventa arte.

A fare da linea guida e fonte di ispirazione per il nuovo design degli interni della Bentley Continental GT Mulliner Convertible è stato lo stile trapuntato Diamond-in-Diamond, che adorna i quattro posti, i rivestimenti delle portiere, la copertura del tonneau ed altro ancora, con un effetto scenico da mille e una notte, dove il senso della qualità emerge sin dal primo sguardo. Facile capire la complessità di un simile lavoro, che richiede grandi tempi per l'esecuzione, precisa come la meccanica di un orologio svizzero.

I facoltosi acquirenti potranno scegliere, per l'esclusivo abitacolo, fra otto combinazioni tricolore su misura, adatte a soddisfare i diversi gusti. Spettacolare la finitura tecnica a contrasto diamantata applicata alla console centrale, che è impreziosita da un nuovo ed esclusivo orologio Breitling in argento spazzolato. Anche questo dettaglio concorre a definire la proporzione dello sfarzo, presente in ogni centimetro della tela espressiva.

Come se non bastasse, per esaltare ulteriormente il quadro emotivo, sulla nuova Bentley Continental GT Mulliner Convertible sono state curate con attenzione maniacale le illuminazioni interne, da cui derivano atmosfere oniriche. Alcuni Led piazzati sugli specchietti retrovisori esterni proiettano a terra le famose ali del marchio britannico. Piccole finezze dovute all'eccellenza. Chiudono il pacchetto, un sistema audio top di gamma e la chiave in cuoio consegnata dentro una preziosa scatola artigianale firmata Mulliner.

Questa esclusiva versione dell'auto di lusso inglese può essere scelta sia con il motore V8 biturbo di 4 litri (0-100 km/h in 4"1 e velocità massima 318 km/h) che con il motore W12 biturbo di 6 litri (0-100 km/h in 3"8 e velocità massima di 333 km/h) di Bentley. Anche parlando di performance non ci si può certo lamentare...