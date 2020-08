Ferrari California T by Vilner

Di Junio Gulinelli giovedì 6 agosto 2020

La ex cabriolet entry level della gamma di Maranello con un abitacolo ancora più esclusivo





Fino all’arrivo, nel 2017, della Portofino, la Ferrari California T (derivata a sua volta dalla California) rappresentava l’accesso alla gamma del Cavallino Rampante. Un cliente della cabriolet di Maranello ha deciso di personalizzarla per soddisfare le sue esigenze e si è rivolto al preparatore Vilner.

La maggior parte delle modifiche sono state effettuate all’interno della sportiva a cielo aperto. In particolare spicca la tappezzeria in rilievo con pelle rossa, le rifiniture in fibra di carbonio e un volante più sportivo, rivestito in Alcantara, fibra di carbonio e pelle rossa con cuciture bianche a contrasto.

Atanas Vilner ha dichiarato:

“ll rosso è stata una scelta naturale: pelle pregiata che copre le curve di ogni pannello e parti bianche in contrasto che coprono tutto. Volevo ricreare la sensazione della lingerie di una donna per eccitare gli uomini e far sentire le donne a proprio agio e sexy all’interno. Non abbiamo toccato la vernice originale di Ferrari a causa della richiesta del proprietario. Volevo davvero aggiungere un po’ di Fruit of Temptation in un punto visibile dall’esterno, quindi abbiamo deciso di dipingere i raggi dei cerchi nello stesso colore rosso usato per l’interno“.

Tra le altre novità di questa Ferrari California T ci sono anche i rivestimenti della plancia centrale, le cinture di sicurezza rosse e nere e un set di borse da viaggio realizzate a mano.