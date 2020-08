Volkswagen Caddy: primi teaser della versione Mini-Camper

Di Junio Gulinelli martedì 4 agosto 2020

Oltre alla versione commerciale e a quella turismo, il piccolo furgone di Wolfsburg avrà anche un allestimento per l'outdoor





Dopo oltre 10 anni sul mercato, Volkswagen ha svelato la nuova generazione del furgone compatto Caddy, che prossimamente sbarcherà sui mercati. Con una piattaforma completamente nuova, la MQB Evo del Gruppo di Wolfsburg e un nuovo design più moderno, punta alla posizione di leader del mercato con una variante commerciale e una turismo.

Oltre a queste due declinazioni della nuova Volkswagen Caddy, sembra però che a Wolfsburg stiano già preparando anche una versione più divertente, destinata agli amanti delle attività outdoor. Anticipata dai primi tesser, sfoggia un’estetica personalizzata. e si chiamerà Caddy Mini-Camper.

Erede dell’attuale Caddy Beach, si caratterizzerà per il tetto panoramico in vetro con una superficie di 1,4 metri (oscurabile), per vedere le stele dal letto a due piazze, lungo due metri, che si ottiene abbattendo i sedili posteriori. Sotto ai sedili trovano posto anche un tavolo spiegabile e due sedie, come sul Volkswagen California.

Per ora non si conoscono le possibili motorizzazioni per questa versione Mini-Camper del nuovo Volkswagen Caddy, sappiamo però che verrà proposta con la trazione integrale.

La nuova generazione Volkswagen Caddy conta su un motore tre cilindri turbo TSI da 1 litro con 116 CV e sulle versioni diesel da 75, 102 o 122 CV.