Sfida Porsche-moto con spaventosa caduta [Video]

Di Rosario Scelsi sabato 1 agosto 2020

Un video mostra la sfida, su un nastro d'asfalto aperto al transito, fra una Porsche 911 e una Yamaha YZF-R1, il cui conducente finisce drammaticamente a terra.

Auto contro moto: quante discussioni sul tema al bar? Il video odierno ci mostra una di queste sfide irresponsabili condotte sul campo, anzi sul nastro d'asfalto aperto al transito, con per protagoniste una Porsche 911 e una Yamaha YZF-R1.

Il "pilota" di quest'ultima, preso dalla foga della battaglia, sbaglia a calibrare l'energia sulla manopola dell'acceleratore. L'eccesso di gas fa impennare violentemente la moto, facendolo finire rovinosamente a terra.

Per fortuna il tizio non si è fatto male, mentre per il mezzo a due ruote i danni sono rilevanti. Nessuna ferita, invece, per la Porsche 911, il cui conducente riesce a scongiurare il peggio. A voi il filmato, con l'invito a non imitare sfide del genere.