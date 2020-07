Hyundai: due premi al Future Mobility of the Year 2020

Di Tommaso Giacomelli venerdì 31 luglio 2020

Hyundai ottiene due premi al Future Mobility of the Year (FMOTY) 2020, merito del futuristico HDC-6 NEPTUNE, un camion a idrogeno, e dell'e-scooter integrato che servirà per la mobilità da ultimo miglio

Al Future Mobility of the Year (FMOTY) 2020, Hyundai è riuscita ad ottenere due importanti premi, per merito dell'HDC-6 NEPTUNE e dell'e-scooter integrato del brand. Il primo è un camion a celle a combustibile alimentato a idrogeno, che ha vinto il premio nella categoria “Public & Commercial”, mentre il secondo è un e-scooter integrato nella categoria “Personal”. Questo concorso è stato istituito nel 2019 dalla Scuola di Specializzazione per il Green Transportation della Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), il riconoscimento che premia i prototipi capaci di fornire un rilevante contributo al futuro della mobilità.



La giuria e le categorie

Sedici giudici, composti da alcuni dei migliori giornalisti del settore automotive provenienti da 11 Paesi, i quali hanno votato i progetti candidati di Hyundai tra un totale di 71 concept che hanno fatto il loro debutto nei saloni internazionali dell'auto e valutati all'interno di tre categorie: Private, Public & Commercial e Personal. I giudici hanno elogiato i prototipi di Hyundai per aver immesso innovative tecnologie di trasporto e servizi per il futuro della mobilità.



HDC-6 NEPTUNE

L'HDC-6 Neptune ha preso ispirazione dal treno Streamliner Art Deco degli anni ‘30 del secolo scorso. Il concept riprende la visione di Hyundai per un futuro a zero emissioni, interpretando un nuovo modo di vedere i veicoli commerciali ecosostenibili. A fronte della previsione di un graduale aumento della richiesta di mezzi commerciali a zero emissioni, i giudici di FMOTY hanno subito interesse per il primo concept in grado di introdurre l'idrogeno nel settore del trasporto commerciale.

"L'HDC-6 NEPTUNE può considerarsi come un concept ‘ambassador’, che dà luce al ruolo di vertice e alla capacità di sviluppo di Hyundai nella tecnologia a celle a combustibile e della sua prossima generazione di veicoli a idrogeno. Col suo design futuristico, HDC-6 NEPTUNE incarna la visione e il valore per il cliente di Hyundai Motor, leader del settore della mobilità a idrogeno", dice SangYup Lee, Senior Vice President e capo dello Hyundai Global Design Center.



e-scooter integrato

L’ e-scooter integrato, invece, rivelato come prototipo al Consumer Electronics Show (CES) nel 2017, è considerato un’opzione con cui dotare i futuri veicoli. Come fai intendere il nome, lo scooter elettrico verrà integrato nelle auto e si ricaricherà mentre la macchina è in movimento, così da ampliare la gamma di offerta della mobilità personale nel cosiddetto "ultimo miglio", una funzionalità che i giudici hanno molto apprezzato, in aggiunta alla sua ottima qualità.

"L’e-scooter integrato fornisce sia mobilità che praticità e stabilisce un nuovo standard per il mercato della mobilità individuale dell’ultimo miglio", ha dichiarato Dong Jin Hyun, Capo del Robotics Lab di Hyundai Motor Group.