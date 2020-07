Free2Move diventa un'entità autonoma e propone nuovi servizi di mobilità ai clienti

Di Francesco Irace giovedì 30 luglio 2020

Dalle esigenze di viaggio di pochi minuti al il noleggio a lungo termine, con una presenza in 170 paesi

Con una presenza in 170 paesi, Free2Move ha oggi nuove ambizioni grazie a una gamma completa di servizi di mobilità per privati ​​e professionisti. Propone infatti offerte su misura e offerte complementari, per soddisfare le esigenze di viaggio: da pochi minuti a una giornata intera con il suo servizio di carsharing; da diversi giorni a un mese con la sua offerta di noleggio a corto termine; da un mese a diversi anni grazie al suo abbonamento mensile senza impegno e al noleggio a lungo termine.



Free2Move Rent

La piattaforma Free2Move permette ai clienti l'accesso a un'offerta di parcheggio in 65 paesi, alle prenotazioni di veicoli con conducente in 150 paesi e alla ricarica elettrica in tutta Europa. A questa offerta si aggiunge uno strumento di gestione della flotta per le aziende. Dal 2016 tra TravelCar e Free2Move c’è stato un avvicinamento continuo. L'ultimo progetto congiunto su larga scala, è Free2Move Rent: un servizio di noleggio a breve termine, 100% digitale, che offre auto dei marchi Peugeot, Citroën, DS e Opel su un'unica piattaforma.

Il servizio, già disponibile in Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Belgio e Lussemburgo con oltre 300.000 clienti, sarà distribuito in 9 paesi nel corso del 2020. Come aggregatore globale di soluzioni di parcheggio e noleggio auto per i viaggiatori, l'integrazione dei servizi TravelCar migliora l'offerta di mobilità globale all'interno di un marchio forte: Free2Move. Al centro di questa nuova struttura, il team fondatore di TravelCar porterà il suo know-how e la tecnologia digitale al 100%.