Toyota WeHybrid: sconti su RCA e manutenzione per chi guida in modo efficiente

Di Francesco Irace giovedì 30 luglio 2020

Il nuovo programma che ha l'obiettivo di favorire una mobilità sostenibile a zero emissioni

Per offrire la migliore soluzione di mobilità ai suoi clienti, Toyota lancia WeHybrid, un vero e proprio “ecosistema” completo di tecnologie e servizi, che ha l’obiettivo ultimo di favorire una mobilità sostenibile a zero emissioni, dove l’abilitatore e principale protagonista è proprio il cliente che utilizza la vettura. Con la Nuova Yaris Hybrid, nasce infatti una nuova assicurazione semplice ed efficace, pensata per tutti, indipendentemente dall’età, residenza anagrafica dell’assicurato e dalla classe di appartenenza assicurativa, il cui costo dipende dal reale comportamento di guida dell’utilizzatore e non dal territorio di residenza.



Come funziona WeHybrid Insurance

, il cui premio dipende esclusivamente dal chilometraggio percorso con il motore termico acceso. Infatti, il costo chilometrico, pari a soli 4 centesimi di euro (che diventano 5 attivando anche la copertura Kasko Collision in abbinamento alla RCA), non viene applicato ai chilometri percorsi con l’ausilio del solo motore elettrico che sono, appunto, interamente gratuiti. Dunque, chi adotterà uno stile di guida più efficiente sarà "premiato": per questo il premio assicurativo non viene pagato in anticipo, ma calcolato mensilmente in base alla percorrenza in elettrico.

Sconto sulla manutenzione se si guida in modo efficiente

E con WeHybrid Service è previsto anche uno sconto sulla manutenzione per chi compie elevate percorrenze in EV. Lo schema è semplice e prevede, a fronte del 50% di percorrenza chilometrica in modalità elettrica in un dato periodo, uno sconto base sulla manutenzione a partire dal primo tagliando. Sconto che aumenterà ulteriormente nel caso in cui la percentuale di percorrenza in modalità EV superi il 60%.





WeHybrid Challenge

Infine, in base alla percentuale di percorrenza in elettrico raggiunta, facilmente monitorabile grazie all’attivazione dei servizi connessi attraverso l’app MyT e migliorabile continuamente con i suggerimenti dell’Hybrid Coach, si potranno accumulare dei ‘crediti green’, convertibili in un voucher da spendere su KINTO GO, la piattaforma di mobilità integrata del Gruppo Toyota. Ad esempio, si potrà pagare il parcheggio o acquistare i biglietti per i mezzi di trasporto pubblico o per eventi in una delle 5000 città italiane coperte dal servizio. (info. https://www.toyota.it/toyota-hybrid-challenge).