Skoda Enyaq iV: primo teaser degli interni

Di Junio Gulinelli mercoledì 29 luglio 2020

La prima elettrica ceca si lascia vedere dentro a un mese dal suo debutto





Con la Enyaq iV, che sarà svelata in anteprima mondiale a Praga l’1 settembre, Skoda apre nuovi orizzonti in materia di design interno. Nell’attesa dell’unveiling, la Casa ceca ha rilasciato una nuova immagine, e nuove informazioni, riguardo l’abitacolo della sua prima elettrica al 100%.

La Enyaq iV nascerà sulla base della piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, un’architettura sviluppata appositamente per le auto elettriche e che vanta un’ampia distanza tra gli assi, a favore dell’abitabilità e del comfort di bordo. Proprio questo sarà uno dei punti forti della nuova Skoda Enyaq iV, il cui abitacolo sarà privo di tunnel centrale e sfoggerà linee rivolte ad accentuare ulteriormente la spaziosità degli interni.

Tecnologia al top e materiali sostenibili

Skoda offrirà diversi pacchetti opzionali per gli interni di questo modello e la tecnologia sarà al centro dell’attenzione degli occupanti e del guidatore, che potrà usufruire di un grande schermo centrale da 13 pollici e dell’Head up Display.

Skoda sottolinea, inoltre, che per la costruzione dell’abitacolo della Enyaq iV sono stati impiegati materiali naturali e riciclati. Per la tappezzeria, ad esempio, è stato usato il 60% di poliestere ottenuto da bottiglie di plastica riciclate e anche la pelle per le tappezzerie verrà prodotta in forma sostenibile .

Altra informazione interessante riguarda il bagagliaio che secondo i dati rilasciati dalla Casa ceca metterà a disposizione una capacità di carico di 585 litri.