Formula E: il campionato riparte con Brembo fornitore unico di freni

Di Tommaso Giacomelli mercoledì 29 luglio 2020

Brembo è pronta a ripartire insieme alla Formula E come forniture unico degli impianti frenanti delle 24 monoposto che scenderanno in pista nei prossimi sei appuntamenti di Berlino

Dopo l'ultima gara corsa in Marocco, nello scorso febbraio, riprende finalmente forma la sesta stagione di Formula E. Il campionato delle monoposto elettriche farà tappa in Germania, a Berlino, dove si correranno le prossime sei gare sul circuito cittadino dell'aeroporto di Tempelhof, dal 5 al 13 agosto. Anche Brembo riprende parte alla competizione, in qualità di fornitore esclusivo dell’intero impianto frenante delle monoposto elettriche tramite Spark Racing Technology. La presenza in Formula E è per Brembo un laboratorio essenziale per studiare e sperimentare le tecnologie da applicare poi sull'auto elettrica di tutti i giorni.



I segreti di Brembo

Le 24 monoposto in gara saranno equipaggiate con l’impianto frenante sviluppato e realizzato su misura da Brembo appositamente per le Gen2: dischi e pastiglie in carbonio, pinze monoblocco in alluminio a 4 pistoni, pompa monostadio tandem e campana in alluminio. In un video su Youtube, Brembo svelta tutti i segreti dei suoi straordinari impianti frenanti. Ecco il video: