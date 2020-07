Ferrari 365 GTB/4 Daytona all'asta online con RM Sotheby's

Di Rosario Scelsi domenica 26 luglio 2020

Ghiotta tentazione per gli amanti del "cavallino rampante", che potranno concorrere all'aggiudicazione di una splendida Ferrari dell'era romantica

Una Ferrari 365 GTB/4 Daytona del 1971 sarà messa in vendita da RM Sotheby's nell'asta online di Monterey di metà agosto. Probabile che il modello, in allestimento Independent Competition, susciti un forte interesse tra i collezionisti Ferrari e gli appassionati storici di corse.

Questa Daytona, telaio 14065, gareggiò nella 12 Ore di Sebring nel 1972, dove si mise in ottima luce, assaporando il piacere della vittoria, prima del ritiro per un guaio tecnico.

Ricordiamo che la Ferrari 365 GTB/4 Daytona è una delle auto sportive più amate da chi adora i modelli classici. Questa creatura di Maranello suscita grandi emozioni negli appassionati, che vivono una vera ammirazione nei suoi confronti. Tutti i migliori collezionisti ne vogliono una in garage, perché rappresenta un anello importante della storia del "cavallino rampante".

Prodotta tra il 1968 e il 1974, la Ferrari 365 GTB/4 Daytona porta il nome della località americana in onore del successo ottenuto sul circuito della Florida dalla 330 P4 nel 1967, quando il dominio della casa di Maranello si espresse con uno spettacolare arrivo in parata, fissato in una foto passata alla storia come simbolo della gloria del marchio emiliano.

La splendida linea disegnata da Pininfarina custodisce, nella versione base, un potente V12 di 4.4 litri, con 352 cavalli all'attivo, che si esprimono con le note di una sublime melodia, degno sigillo di un capolavoro eterno.

Foto | Facebook RM Sotheby's