Ssangyong: primi teaser dell'elettrica

Di Junio Gulinelli mercoledì 22 luglio 2020

Ancora non ha un nome ufficiale ma arriverà sui mercati nel 2021





Ssangyong aveva promesso che avrebbe presentato quattro nuovi modelli per la mobilità sostenibile, entro il 2024. Il primo di questi sembra però che sia ormai in procinto di essere svelato. Nello specifico la prima elettrica del marchio coreano entrerà in commercio nel 2021 e da Pyeongtaek sono già arrivati i primi teaser.

Le prime immagini svelano il frontale e il posteriore della futura Ssangyong a zero emissioni, per ora nota con il nome in codice del progetto interno E100. Anche se alcune fonti coreane hanno indicato come possibile nome ufficiale Ssangyong e-Motion, che sarebbe già stato registrato dalla Casa asiatica, ma senza conferme.

Per ora Ssangyong ha specificato che il cofano anteriore è realizzato in alluminio per abbassare il peso complessivo della vettura. Mentre la base, una nuova piattaforma denominata MESMA, dovrebbe essere fornita da Mahindra, ma anche questa è per ora solo un ‘ipotesi, affiancata a un’altra alternativa rappresentata dalla stessa piattaforma utilizzata attualmente dalla Korando.

In ogni caso la prima Ssangyong elettrica sarà equipaggiata con un motore da 140 kW (190 CV) alimentato da una batteria da 60 kWh in grado di garantirle un’autonomia massima di 400 km (WLTP).