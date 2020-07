Mazda lancia gli Ecobonus: sconti fino a 7.500 euro fino al 31 luglio

Di Francesco Irace martedì 21 luglio 2020

L'offerta permetterà di acquistare la CX-3, la CX-30 e la Mazda3 con uno sconto di 3.500 euro, mentre per la CX-5 il vantaggio cresce a 4.500 euro e per la Mazda6 raggiunge i 7.250 euro

Il marchio Mazda anticipa gli incentivi statali in vigore dal primo agosto, proponendo ai propri clienti i cosiddetti "Ecobonus Mazda" previsti fino al 31 luglio sulle proprie vetture. Si tratta di un'offerta che permetterà di acquistare la CX-3, la CX-30 e la Mazda3 con uno sconto di 3.500 euro, mentre per la CX-5 il vantaggio cresce a 4.500 euro e per la Mazda6 raggiunge i 7.250 euro. Lo sconto è valido sia in caso di permuta che senza rottamazione.

Mazda Advantage

Inoltre, i vantaggi aumentano in caso di acquisto con la formula Mazda Advantage, con la quale il Cliente beneficerà del programma di estensione della garanzia fino a 5 anni/200.000 Km Mazda Best5, il piano di manutenzione programmata Service Plus con 3 tagliandi inclusi e il pagamento della prima rata a gennaio 2021. Per informare in maniera tempestiva i consumatori, Mazda ha creato sul proprio sito ufficiale www.mazda.it una sezione informativa per approfondire tutti i dettagli riguardanti gli Ecobonus Mazda, nonché gli incentivi dello Stato, per supportare i Clienti nella propria scelta di acquisto e aiutarli nel seguire i vantaggi derivanti dal decreto legislativo destinato a rilanciare una delle principali catene del valore del Paese.