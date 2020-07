Renault Espace 2020: al via gli ordini in Italia

Di Junio Gulinelli martedì 21 luglio 2020

Il restyling della quinta generazione è ordinabile con prezzi a partire da 43.700 euro





Il restyling della quinta generazione della Renault Espace era stato svelato a fine 2019. La quinta generazione della monovolume francese, rinnovata, sarebbe dovuta arrivare sui mercati in primavera, ma con la pandemia mondiale la Espace 2020 debutta solo ora in Italia con l’apertura degli ordini e prezzi che partono da 43.700 euro.

Design più moderno

La nuova Renault Espace arriva con un design più moderno ed esclusivo. All’anteriore sfoggia una nuova griglia di calandra inferiore, una cromatura trasversale e la firma ‘’Initiale Paris’’ ben visibile sulla calandra. Dietro monta un nuovo paraurti ridisegnato con un doppio scarico a forma ovoidale per accentuare la sportività. Completano le novità del restyling la nuova tinta Rosso Granato, i nuovi cerchi in lega e i fari full led per una nuova firma luminosa.

Sempre più Premium dentro

L’abitacolo, disponibile in configurazione a 5 o 7 posti, si rinnova invece con nuove sellerie e nuovi materiali raffinati, tetto panoramico da 2,8 m2, apribile ed estensibile; sistema multimediale Renault EASY LINK, schermo centrale da 9,3”, Driver Display digitale da 10,2” sul cruscotto con Head-up. Senza contare la consolle centrale sospesa più elegante e pratica e il nuovo vano portaoggetti con caricatore smartphone a induzione.

Tra gli accessori c’è anche il sistema audio Bose Premium perfezionato con 12 altoparlanti e stereo di qualità con 5 modalità sonore. I finestrini laterali in vetro stratificato offrono inoltre un comfort acustico più avvolgente. E per coccolare il guidatore e i passeggeri ci sono i sedili massaggianti, riscaldati e ventilati regolati elettricamente a 10 vie dotati di poggiatesta Relax.

Tecnologia e sicurezza

Tra le novità tecnologiche e di sicurezza della Renault Espace 2020 troviamo i proiettori LED Matrix Vision con illuminazione migliorata del 50% e visibilità portata a 220 metri contro i 175 metri precedenti. Non mancano poi l’ Highway and Traffic Jam Companion con Cruise Control Adattivo, il nuovo sistema Renault EASY CONNECT con App MY Renault che permette di interagire con l’auto da remoto, il sistema MULTI-SENSE con 4 modalità personalizzabili, Eco, Comfort, Sport e My Sense, e il sistema 4CONTROL che gestisce automaticamente la doppia direzione di sterzata delle ruote posteriori.

Renault Espace 2020: le motorizzazioni

La gamma motori comprende il TCe 225 EDC FAP, ovvero il 1.8 benzina sovralimentato e ad iniezione diretta, da 225 CV di potenza massima ed abbinato al cambio EDC automatico sette rapporti con comando a doppia frizione, che già equipaggia Alpine A110, e i due turbodiesel “new gen” Blue dCi 160 EDC e Blue dCi 200, entrambi con sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR) con AdBlue.

I prezzi della Renault Espace 2020

Renault Espace 2020 Business TCe 225 EDC FAP : 43.700 euro

Renault Espace 2020 Business Blue dCi 160 EDC : 44.600 euro

Renault Espace 2020 Business Blue dCi 200 EDC : 46.600 euro





Renault Espace 2020 Active TCe 225 EDC FAP : 46.800 euro

Renault Espace 2020 Active Blue dCi 160 EDC : 47.700 euro

Renault Espace 2020 Active Blue dCi 200 EDC 49.700 euro





Renault Espace 2020 Initiale Paris TCe 225 EDC FAP : 52.500 euro

Renault Espace 2020 Initiale Paris Blue dCi 200 EDC : 55.400 euro