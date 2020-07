Lotus con FCA Bank per finanziamenti ad hoc sulle sue auto

Di Rosario Scelsi domenica 19 luglio 2020

Collaborazione fra Lotus ed FCA Bank, che fornisce a clienti e partner una gamma attraente di pacchetti finanziari per il pagamento e l'assicurazione delle auto

Lotus ha siglato una partnership strategica pluriennale con FCA Bank, per offrire ai propri clienti un'interessante gamma di prodotti finanziari.

Con questa iniziativa, la casa di Hethel sceglie la joint venture tra Fiat Chrysler Automobiles e Crédit Agricole, che rappresenta già altri 18 marchi automobilistici (diversi dei quali al di fuori del portafoglio FCA), per sostituire con un'unica soluzione i cinque fornitori esistenti fra il Regno Unito ed altri nove paesi europei, creando così uno sportello unico in tutta la regione per migliorare l'efficienza dei processi e ridurre i costi.

L'accordo segna un'altra tappa nel cammino di trasformazione del marchio Lotus, attualmente in corso. Per i clienti della casa automobilistica inglese, la partnership con FCA Bank significa accedere a un'intera suite di nuovi e interessanti prodotti finanziari al dettaglio.

Questi includono polizze di vendita, noleggio e assicurazione sugli esemplari nuovi e su quelli usati ed approvati dell'attuale gamma di auto sportive, composta da Elise, Exige ed Evora. FCA Bank diventa inoltre il fornitore finanziario all'ingrosso esclusivo per la rete paneuropea di rivenditori Lotus, dando loro ulteriore fiducia nel supportare il finanziamento dei veicoli per i loro showroom e le flotte dimostrative.

Il contratto inizialmente coprirà 10 mercati europei (Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera e Regno Unito) e sarà introdotto gradualmente tra luglio e settembre. Poi toccherà ad altre nazioni entrare nel giro.