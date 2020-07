Audi Q3, le novità per la gamma 2020

Di Junio Gulinelli giovedì 16 luglio 2020

Nuove opzioni per gli allestimenti ed equipaggiamento arricchito per la SUV media di Ingolstadt





Con i MY 2021 l’Audi Q3, la SUV media di Ingolstadt, aggiorna la gamma con novità di allestimento, nuovi pacchetti e nuove dotazioni di sicurezza e connettività

Audi Q3 2021: nuovi allestimenti

Con il pacchetto Identity Black, riservato agli allestimenti S line, ora l’Audi Q3 include il pack esterno in nero lucido, la verniciatura completa in tinta carrozzeria, i retrovisori in total black, i cristalli e il lunotto oscurati, i cerchi in lega da 19 pollici (o 20 pollici a richiesta) il cielo in tessuto nero e i loghi anch’essi in nero.

L’edizione limitata Audi Q3 Sportback 2.0 (40) TDI quattro S tronic 190 CV, realizzata in 200 esemplari, aggiunge al pacchetto identity black, con cerchi da 20 pollici, anche gli ammortizzatori regolabili, i proiettori LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori LED e l’Audi Virtual Cockpit con display da 12,3 pollici. Inclusi anche il Pacchetto Comfort e l’Ambiente Pack, mentre all’interno dell’abitacolo ci sono gli inserti sulla plancia in look piano Black Audi exclusive. Questa versione costa 64.655 euro.

Più complete le versioni Business e Business Plus

Inoltre con l’Audi Q3 Model Year 2021, si aggiornano e arricchiscono le dotazioni dei pacchetti Business (96% dei clienti) e Business Plus. Di serie entrambi avranno l'Audi smartphone interface per la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e il pacchetto delle luci interne parzialmente a Led.

La Casa dei Quattro Anelli, infine, offre nuove formule di finanziamento, con un’inedita proposta Audi Value composta da rate a partire da 269 euro al mese, di cui le prime tre gratuite per le vetture acquistate entro il 31 agosto. I prezzi della nuova Audi Q3 MY 2020 partono da 35.600 euro per la Q3 e da 38.800 per la Sportback.